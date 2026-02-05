Casa, cosa cercano gli italiani: bilocale leader negli affitti, trilocale favorito per l’acquisto

È il bilocale la tipologia di immobile più ricercata per l’affitto in Italia, mentre per chi guarda all’acquisto il trilocale resta la soluzione preferita. A certificarlo è l’ultima indagine di Immobiliare.it Insights, che ha analizzato le richieste nelle principali città italiane dal 2021 a oggi, mettendo in luce come le scelte abitative siano sempre più guidate da un equilibrio tra spazi, costi e flessibilità.

Nel mercato delle locazioni, il bilocale raccoglie il 43% delle richieste a livello nazionale, con punte che arrivano fino al 55% a Monza. Sul fronte delle compravendite, invece, è il trilocale a guidare le preferenze con il 35% delle ricerche, raggiungendo il 44% a Bergamo, Brescia e Trieste. All’estremo opposto, si confermano poco attrattivi il monolocale in vendita (3%) e gli immobili con oltre cinque locali in affitto (2%).

«La casa che oggi funziona meglio sul mercato non è quella ideale in astratto, ma quella sostenibile nel concreto», commenta il direttore generale di Immobiliare.it, Paolo Giabardo. «Il successo del bilocale negli affitti e del trilocale nelle compravendite racconta un Paese che cerca un equilibrio tra spazio, costo e flessibilità. In un contesto di prezzi in rialzo e mobilità crescente, famiglie, giovani e lavoratori privilegiano soluzioni che permettono di mantenere qualità dell’abitare e coniughino anche eventuali esigenze di medio/lungo periodo».

Il direttore generale di Immobiliare.it, Paolo Giabardo

Dal confronto con il 2021 emerge come il bilocale in affitto abbia rafforzato la propria posizione in molte città, con aumenti significativi della domanda a Taranto, Treviso, Catania, Como, Monza e Padova, mentre si registrano flessioni più marcate a Lucca, Brescia e Trento. In uno scenario complessivamente stabile, non mancano tuttavia alcune eccezioni territoriali, come Messina, dove il trilocale è la soluzione più ricercata sia per l’acquisto sia per l’affitto, e Lucca, unica città italiana in cui prevale la domanda di immobili in vendita con più di cinque locali.

Interessanti anche i dati che riguardano Verona, dove il quadrilocale rappresenta la seconda tipologia più richiesta in vendita, con il 31% delle preferenze, segnalando una domanda orientata verso abitazioni di dimensioni medio-grandi per l’acquisto. Sul fronte opposto, il mercato degli affitti mostra una scarsa attrattività per gli immobili con oltre cinque locali, che rientrano tra le tipologie meno ricercate, confermando una tendenza già osservata in molte altre grandi città italiane.

