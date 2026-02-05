Nadia Pasquali nuova presidente dell’Associazione Ristoratori Confcommercio

Nuova governance per l’Associazione Ristoratori di Verona e provincia, aderente a Confcommercio Verona, che nei giorni scorsi ha rinnovato i propri organi direttivi con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza del comparto e affrontare in modo strutturato le sfide che attendono la ristorazione veronese. Alla guida dell’Associazione è stata eletta all’unanimità Nadia Pasquali, titolare del ristorante Alla Borsa di Valeggio, realtà storica e punto di riferimento dell’enogastronomia del territorio.

Il nuovo assetto nasce in una fase di profonda trasformazione del settore, chiamato a confrontarsi con cambiamenti nei modelli di consumo, pressioni sui costi, carenza di personale e nuove opportunità legate a innovazione e digitalizzazione. Temi centrali per un comparto che rappresenta una componente strategica dell’economia turistica e dei servizi della provincia di Verona.

A supportare la presidente nel mandato sono stati nominati tre vicepresidenti, espressione di diverse aree e tipologie di impresa del territorio: Simone Lugoboni, de L’Oste Scuro di Verona, Ivan Montagnoli, dell’Hotel ristorante Pergola di Legnago, e Stefano Valetti, del ristorante Vescovo Moro di Verona. Il Consiglio direttivo riunisce inoltre operatori attivi tra città e provincia, a conferma della volontà di garantire una rappresentanza ampia e trasversale del settore.

Il nuovo direttivo dell’associazione presieduta da Nadia Pasquali.

Nel ringraziare il gruppo di lavoro che l’ha eletta all’unanimità, la neopresidente Pasquali ha indicato le priorità del mandato. «Rappresentare la passione per la ristorazione, l’ospitalità e l’enogastronomia, valorizzando la tradizione veronese insieme alle nuove proposte che stanno emergendo nel settore», ha affermato. «Il nostro impegno – ha aggiunto – sarà indirizzato a rafforzare il dialogo con le altre componenti del settore turistico ricettivo e con gli associati, per offrire loro nuove possibilità di conoscenza, sia sui prodotti sia sulla gestione aziendale, anche in riferimento a sfide come l’intelligenza artificiale, che può aiutare le nostre imprese senza sostituire i collaboratori, primi veri artefici del nostro successo».

Un approccio che punta a coniugare identità e innovazione, rafforzando le competenze imprenditoriali in un settore sempre più competitivo e integrato con il sistema turistico locale. La ristorazione, infatti, resta uno dei principali fattori di attrattività del territorio veronese, con un ruolo chiave nella costruzione dell’esperienza complessiva del visitatore.

Soddisfazione per il rinnovo dei vertici è stata espressa anche da Fipe Confcommercio, cui fa riferimento l’Associazione Ristoratori. «Con la guida appassionata di Nadia, l’Associazione Ristoratori di Confcommercio Verona sarà un sicuro punto di riferimento per gli operatori, sostenendo formazione, innovazione e promozione del territorio, leve fondamentali per la crescita», commentano Nicola Dal Dosso, direttore generale di Confcommercio Verona, e Paolo Artelio, presidente provinciale e regionale di Fipe Confcommercio.

