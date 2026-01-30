L’azienda tessile MIC S.p.A. compie 50 anni e accelera sull’internazionalizzazione

Il 2026 si apre come un anno simbolico per MIC S.p.A., che celebra 50 anni di attività guardando con decisione oltre i confini nazionali. Un traguardo rilevante per l’azienda con sede a Vallese di Oppeano, che rappresenta una delle realtà manifatturiere storiche del tessile veronese, capace di coniugare continuità industriale, innovazione e proiezione internazionale in un contesto globale complesso ma ricco di opportunità.

L’anno del cinquantesimo anniversario si apre infatti nel segno dell’internazionalizzazione, con la partecipazione a due appuntamenti fieristici chiave per le filiere tessili globali. A fine gennaio MIC ha preso parte alla Munich Fabric Start, uno dei principali hub europei dedicati all’innovazione tessile e alla creatività contemporanea, rafforzando il proprio posizionamento come partner tecnico per designer e aziende impegnate nello sviluppo di collezioni sempre più attente a performance, estetica e sostenibilità. In fiera, l’azienda ha messo a disposizione filati, colori e materiali di alta qualità, confermando il proprio ruolo all’interno delle catene del valore europee.

Pochi giorni prima, MIC aveva rafforzato la propria presenza nei mercati emergenti partecipando alla Denim & Jeans Cairo, attraverso Cometex, realtà produttiva del gruppo con sede ad Alessandria d’Egitto. Un passaggio strategico per consolidare il presidio industriale e commerciale nel Nord Africa, area sempre più centrale nelle filiere tessili internazionali, e per presentare soluzioni dedicate al mondo del denim, dalle linee tecniche a quelle ad alta tenacità, pensate per rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione.

Il percorso di MIC si inserisce in una storia industriale di lungo periodo che affonda le radici nel 1911, con l’avvio dell’attività tessile della famiglia Cumerlato nel Vicentino, e prosegue nel 1976 con la nascita della Manifattura Italiana Cucirini, specializzata nella produzione di filo per l’industria della confezione. Oggi l’azienda può contare su un ampio magazzino sul pronto, con 450 colori disponibili per la spedizione in tutto il mondo, e su una presenza internazionale crescente, in particolare in Europa e Nord Africa.

Nel tempo, il gruppo ha ampliato il proprio raggio d’azione anche ai settori della calzatura, pelletteria e arredo, sviluppando articoli con caratteristiche tecniche specifiche per comparti che richiedono soluzioni su misura. Un’evoluzione che ha permesso a MIC di affrontare le trasformazioni del mercato tessile mantenendo flessibilità produttiva e specializzazione.

Qualità e sostenibilità rappresentano oggi elementi strutturali della strategia aziendale, come dimostrano le certificazioni Oeko-Tex 100, GRS, GOTS e la conformità al regolamento REACH, oltre a una produzione e a una logistica orientate alla riduzione dell’impatto ambientale. Un posizionamento sempre più rilevante in un mercato internazionale che premia affidabilità, tracciabilità e responsabilità.

In un contesto attraversato da sfide strutturali, MIC affronta il 2026 con la consapevolezza che il cinquantesimo anniversario non rappresenta un punto di arrivo, ma l’avvio di una nuova fase di sviluppo. Una fase fatta di investimenti mirati, relazioni globali e scelte industriali coraggiose, che rafforzano il ruolo di un’impresa veronese capace di competere sui mercati internazionali, mantenendo salde le proprie radici territoriali.

