Nuova call-to-action

Carburanti, Costantin Spa acquisisce il 100% di Dalla Bernardina F.lli S.r.l.

di Matteo Scolari
Otto stazioni di servizio lungo le principali direttrici di traffico internazionale entrano nel perimetro del Gruppo. Rafforzata la presenza a Verona e nel Nord-Est.

Novità nel settore della distribuzione carburanti nel territorio veronese. Costantin S.p.A. e Dalla Bernardina F.lli S.r.l. hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante che prevede l’acquisizione da parte di Costantin del 100% delle quote di Dalla Bernardina, storica realtà scaligera attiva nella rete carburanti. Il perfezionamento dell’operazione è previsto per l’estate 2026.

L’operazione riguarda un perimetro altamente selezionato e strategico, composto da otto stazioni di servizio caratterizzate da performance elevate e da una collocazione chiave per la mobilità veronese e internazionale. Due impianti rientrano nell’operazione tramite la partecipazione in DBF S.r.l., uno tramite D2 S.r.l., mentre restano escluse le attività extrarete e il deposito carburanti. Gli asset coinvolti presidiano infatti alcune delle principali direttrici di traffico logistico e turistico che attraversano la provincia di Verona, snodo fondamentale tra Nord Italia e corridoi europei transfrontalieri.

La rete oggetto dell’acquisizione è distribuita in punti nevralgici del territorio, toccando Sommacampagna, Caselle di Sommacampagna, Bussolengo, San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto, Nogarole Rocca e la città di Verona, rafforzando ulteriormente il presidio di Costantin lungo le arterie ad alta intensità di traffico e nelle aree a maggiore domanda di rifornimento professionale.

Nicola Cavatton, amministratore delegato di Costantin S.p.A.
Nicola Cavatton, amministratore delegato di Costantin S.p.A.

Dal punto di vista industriale, l’operazione si inserisce nel piano di sviluppo del Gruppo Costantin, che punta a consolidare la propria leadership nel Nord-Est e a sostenere l’espansione dei servizi dedicati alla mobilità professionale. «L’operazione riveste per noi un’importanza particolare nel nostro piano di sviluppo – ha dichiarato Nicola Cavatton, amministratore delegato di Costantin S.p.A. – in quanto l’integrazione della rete Dalla Bernardina è considerata strategica per sostenere l’espansione e la diffusione della carta carburante Costantin».

Cavatton sottolinea inoltre la coerenza dell’acquisizione con il posizionamento del Gruppo: «Questa operazione è coerente con la nostra strategia di rafforzare ulteriormente la presenza del Gruppo lungo arterie ad alta intensità di traffico, servendo in modo sempre più capillare flotte, aziende logistiche e mobilità professionale nel Nord-Est».

Per il territorio veronese, l’operazione rappresenta un segnale di continuità industriale e di valorizzazione degli asset locali, con l’ingresso delle stazioni Dalla Bernardina all’interno di un gruppo con dimensione nazionale, capacità di investimento e un’offerta sempre più orientata a innovazione e transizione energetica. Costantin, fondata nel 1967, registra infatti un fatturato superiore al miliardo di euro ed è partner ufficiale di Italiana Petroli per i marchi IP ed Esso, distinguendosi anche per lo sviluppo di soluzioni evolute per la mobilità, come la piattaforma di fuel card pagoCO e l’offerta di carburanti HVO a ridotto impatto ambientale con il brand HVO100 e il sistema di rendicontazione H-Cert.

Il percorso che ha portato alla definizione dell’accordo è stato accompagnato dai legal e financial advisor delle parti coordinati dall’avvocato Francesca Andrisani, a conferma della complessità e del valore strategico dell’operazione.

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?
👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL

Condividi ora!