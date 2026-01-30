Monica Bulgarelli: una vita per la musica e la formazione

La musica non è solo una professione per Monica Bulgarelli, ma un percorso che intreccia didattica, produzione artistica, organizzazione culturale e formazione continua. Fondatrice nel 2001 dell’orchestra giovanile ichitarrissimi, oggi Associazione e Scuola di Musica, Bulgarelli ne è presidente e direttrice. «Ho fondato un’orchestra di giovani che poi, negli anni, è diventata un’associazione e una scuola di musica convenzionata con il Conservatorio “F.E.Dall’Abaco” di Verona, aperta a bambini e adulti – racconta -. È stata l’inizio di tutto».

Accanto all’attività didattica, l’orchestra ha sviluppato un’intensa produzione artistica: «Con questi giovani abbiamo fatto concerti, concorsi e realizzato cinque album musicali e un DVD. L’ultimo, del 2019, è stato abbinato a un DVD da cui sono stati scelti alcuni brani per raccontare in un documentario la storia del parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio». Un lavoro che testimonia una visione progettuale capace di coniugare musica e territorio.

Docente di chitarra e arpa da quasi quarant’anni, Bulgarelli riflette sul proprio ruolo educativo: «Quello che ho cercato di fare in questi anni è dedicare le mie competenze soprattutto ai giovani. Vedere la crescita personale, artistica e professionale di bambini che arrivano, studiano, crescono e poi magari si diplomano al Conservatorio è la soddisfazione più grande».

Dal 2010 è fondatrice e direttrice artistica del Festival Internazionale di Chitarra e Arpa, giunto alla 17^ edizione, che si svolge a Villa Spinola a Bussolengo: «È un evento che dura tutta la giornata, con mostra di liuteria, seminari, workshop e concerti. Invito artisti da tutto il mondo perché credo molto nella condivisione e nell’accessibilità della musica».

Instancabile anche sul piano personale, Bulgarelli sta per pubblicare anche una raccolta di poesie e sta per conseguire la laurea di II livello in “Teorie e Tecniche in Musicoterapia”: «Nella vita c’è sempre un tempo per tutto. Non è mai tardi per riprendere in mano le cose o migliorare quello che stai facendo».