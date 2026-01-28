Andrea D’Angelo nuovo coordinatore nazionale Giovani FIMAA-Confcommercio

È di Verona il nuovo coordinatore nazionale del Gruppo Giovani di FIMAA‑Confcommercio. Andrea D’Angelo è stato eletto nei giorni scorsi alla guida dell’organismo che rappresenta le nuove generazioni di agenti immobiliari all’interno della federazione, con un esecutivo composto da esponenti provenienti da tutta Italia.

Classe 1987, nato a Milano ma cresciuto professionalmente a Verona, D’Angelo opera nel settore immobiliare da undici anni. Insieme a due soci ha fondato un’agenzia che conta 12 collaboratori e due sedi operative, una nel centro di Verona e una a Peschiera del Garda, realtà che riflette l’evoluzione del mercato immobiliare locale, sempre più orientato a strutture organizzate e servizi qualificati.

Accanto all’attività tradizionale, il profilo del nuovo coordinatore nazionale si distingue anche per una forte attenzione all’innovazione tecnologica. Nel novembre 2024 D’Angelo ha infatti avviato, con un socio, una startup innovativa nel campo dell’intelligenza artificiale, specializzata nello sviluppo di chatbot aziendali e sistemi di automazione, a conferma di un approccio imprenditoriale che integra immobiliare e digitale.

Il percorso associativo in Confcommercio Verona è iniziato da tempo. Dal 2017 D’Angelo è presidente del Gruppo Giovani di FIMAA Confcommercio Verona e ricopre anche il ruolo di vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Verona, con delega all’organizzazione della Scuola per l’imprenditoria, iniziativa dedicata alla formazione manageriale delle nuove generazioni.

«Un incarico che assumo con entusiasmo e grande senso di responsabilità – ha dichiarato Andrea D’Angelo –. Il Gruppo Giovani deve essere un laboratorio di idee capace di accompagnare l’evoluzione della professione, puntando su formazione, innovazione digitale e condivisione delle migliori pratiche tra colleghi di tutta Italia. Lavoreremo per dare voce alle nuove generazioni di agenti immobiliari, favorendo il ricambio e rafforzando il ruolo di FIMAA-Confcommercio come punto di riferimento autorevole per il mercato e per i cittadini».

L’elezione di un coordinatore nazionale proveniente da Verona rappresenta un segnale significativo per il territorio veronese, che consolida la propria presenza nei livelli nazionali di rappresentanza del settore immobiliare, in una fase in cui il mercato richiede competenze sempre più trasversali, capacità imprenditoriali e attenzione ai processi di innovazione.

Nel nuovo esecutivo nazionale del Gruppo Giovani FIMAA sono stati eletti anche rappresentanti di diverse aree del Paese, a testimonianza di una struttura ampia e articolata, chiamata a confrontarsi con le sfide del mercato immobiliare, della digitalizzazione e del rapporto con cittadini e istituzioni.

