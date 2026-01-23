Studio Notarile Sartori: eccellenza professionale, certificazioni e attenzione al futuro

Nel contesto di Grezzana e dei comuni circostanti della Valpantena e della Lessinia, lo Studio Notarile Sartori rappresenta da molti anni un punto di riferimento non solo per la qualità delle prestazioni offerte, ma anche per un impegno concreto verso un’idea di sostenibilità che si traduce in cura, metodo e responsabilità. Una filosofia che nasce dalla visione del titolare, l’avvocato notaio Mario Sartori, capace di coniugare i principi fondanti della funzione notarile con una sensibilità contemporanea, in sintonia con l’evoluzione sociale ed economica del territorio.

«Il nostro Studio è stato tra i primi a livello nazionale – e il primo in provincia di Verona – a conseguire la certificazione internazionale ISO 9001 rilasciata da DNV, leader mondiale nel settore delle certificazioni», sottolinea Mario Sartori. «Si tratta di un riconoscimento che attesta l’impegno quotidiano mio e del team di collaboratrici nel garantire processi organizzativi improntati a efficienza, chiarezza e affidabilità. Il sistema di gestione viene verificato annualmente attraverso audit rigorosi, che ci consentono di mantenere elevati standard qualitativi e di migliorare costantemente le competenze interne».

La formazione continua è infatti uno dei pilastri dello Studio Sartori: il personale partecipa regolarmente a percorsi di aggiornamento, sia interni sia con il supporto di professionisti esterni, per assicurare consulenze giuridiche puntuali e altamente qualificate. «Investire nelle persone – prosegue il notaio – significa offrire un servizio migliore ai clienti e, allo stesso tempo, adottare un modello organizzativo sostenibile, capace di valorizzare il capitale umano».

Radicato in un’area in cui il mondo agricolo dialoga da sempre con quello industriale, lo Studio ha dato vita a un progetto dedicato all’imprenditoria rurale: il “Sigillo Green”. Un’iniziativa pensata per affiancare gli operatori del settore agricolo nei momenti chiave della loro attività, offrendo supporto giuridico specializzato che spazia dalla prelazione agraria ai passaggi generazionali, dalle operazioni societarie al trasferimento d’azienda.

In un quadro normativo complesso, che coinvolge disposizioni regionali, nazionali ed europee, lo Studio Sartori assicura assistenza mirata anche in materia di agevolazioni fiscali, acquisto di fondi rustici, realizzazione di fabbricati rurali e sviluppo delle aziende agricole, adottando un approccio integrato e attento alla sostenibilità economica e territoriale.