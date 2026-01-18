Torna la Festa dell’Artigiano di Verona Est: appuntamento sabato a Tregnago

Il Comprensorio di Confartigianato Verona Est, come da tradizione consolidata, ripropone anche per il 2026 la storica “Festa dell’Artigiano”, dedicata a tutti gli imprenditori artigiani e ai titolari di piccole e medie imprese dell’Est Veronese. L’appuntamento, che si inserisce tra le prime iniziative celebrative dedicate all’80° anniversario di Confartigianato Imprese Verona, è fissato per la serata di sabato 31 gennaio 2026.

La manifestazione prenderà il via alle ore 19.45, con la cena che radunerà attorno agli stessi tavoli del Ristorante Villa De Winckles, in via Sorio 30, a Tregnago, gli artigiani e i dirigenti nazionali, provinciali e di comprensorio di Confartigianato, i rappresentati delle istituzioni provinciali e delle altre associazioni del mondo imprenditoriale e del lavoro e i dirigenti delle scuole che operano sul territorio, oltre ad una nutrita schiera di sindaci e amministratori locali dei vari comuni dell’Est Veronese, come sempre appositamente invitati da Carolina Calmetta, Presidente di Comprensorio, per condividere con gli artigiani un momento conviviale e di confronto.

Tra gli ospiti d’onore invitati dal Presidente di Confartigianato Imprese Verona, Devis Zenari e da Calmetta, i presidenti nazionale e regionale di Confartigianato Imprese, Marco Granelli e Roberto Boschetto.

«La Festa dell’Artigiano del nostro comprensorio di Verona Est, per l’edizione 2026 – spiega Carolina Calmetta –, coinciderà anche con l’apertura delle prime celebrazioni dedicate all’80° anniversario dalla fondazione dell’Associazione che un tempo si chiamava Unione Provinciale Artigiani. Noi faremo la nostra parte, allestendo un appuntamento come sempre coinvolgente, divertente e crediamo utile, perché, oltre a rappresentare un momento di relazione e comunità per i nostri fedelissimi e preziosi Associati, lo vogliamo trasformare in occasione di festa e opportunità di conoscenza anche con nuovi protagonisti del mondo imprenditoriale e, come sempre, con sindaci, assessori e amministratori del nostro territorio, per conoscerli meglio».

Il caloroso invito alla partecipazione è rivolto tutti gli imprenditori artigiani, associati e non a Confartigianato, che potranno confermare la loro presenza, assieme a quella di eventuali accompagnatori, presso la sede territoriale di Confartigianato Verona Est, al Soave Center, in via Crosaron, 18, a San Bonifacio (tel. 0457610291), oppure contattando i delegati e vice delegati del loro comune. Informazioni: tel. 04592111555, info@confartigianato.verona.it.

