Sostenibilità e giovani al centro: Veronamercato guarda al futuro

Veronamercato, società consortile che gestisce il Centro Agroalimentare di Verona, ha attuato una fase di rinnovamento decisiva per una logistica di nuova generazione. Nel cuore del Quadrante Europa, su un’area di 550mila metri quadrati, movimenta prodotti ortofrutticoli, ittici, florovivaistici e agroalimentari. Grazie ai fondi del PNRR, gli investimenti attivi fino a maggio 2026 hanno concretizzato l’impegno verso la sostenibilità e la creazione di valore per persone, territorio e imprese.

La sfida di entrare nel programma PNRR è stata una delle più significative per Marco Dallamano, presidente della società dal 2022. Un progetto ambizioso, reso possibile grazie al primo posto assoluto conquistato da Veronamercato nella graduatoria nazionale della logistica, con il punteggio massimo di 100 e un finanziamento di 10 milioni di euro, a cui si sono aggiunti altri 10 milioni di investimenti precedenti. Un investimento di 20 milioni complessivi, con cantieri già in fase avanzata, per trasformare l’infrastruttura in chiave green e digitale. Due sono i focus della progettualità: una macroarea riguarda la coibentazione del comparto ortofrutticolo, per l’implementazione della catena del freddo e un tracciamento smart. Il secondo macro-intervento riguarda, invece, l’autosufficienza energetica dell’azienda tramite l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico da tre megawatt di potenza.

Le attività di riqualificazione aumentano anche le quotazioni del bilancio di sostenibilità, approvato per la prima volta nel 2025: «È un bilancio di sostenibilità che ha dato valore all’impatto ecosostenibile che abbiamo all’interno del nostro territorio. È un indice molto positivo, costituito da fatti e dati reali – evidenzia il presidente Dallamano -. A fronte di un euro di costi sociali sostenuti, ricaviamo sette euro di benefici sociali». Sono risultati importanti, che esprimono la possibilità concreta di creare valore per la cittadinanza.

Un segnale di interesse significativo arriva dal raddoppio delle classi dell’ITS Academy Agroalimentare Veneto, il primo ITS in Italia ad avere sede all’interno di un centro alimentare: «Qui le lezioni non si svolgono in aule tradizionali, ma direttamente negli uffici di Veronamercato, hub di riferimento per un centinaio di imprese del settore agroalimentare. È la collocazione giusta per la formazione: la scuola nel mondo del lavoro». Un collegamento diretto con il mercato, ma anche un investimento per il passaggio generazionale.

Il futuro di Veronamercato? «Sviluppare nuove attività per avvicinare maggiormente le nuove generazioni – prosegue il presidente –. Mi piacerebbe un mondo ringiovanito, dove anche i ragazzi possano portare le proprie idee, motivazione e sforzo di lavoro. La volontà di far bene genera sempre benessere per tutti».

Azioni ponderate verranno anche effettuate sul fronte sicurezza: «Proseguiremo anche con la creazione di equilibri di mercato, con possibilità di assunzione per “custodi” che tutelino il mercato – conclude Dallamano -: controllo e legalità sono una necessità anche per questo settore».

Il primo ITS in un centro alimentare

Numerose le richieste per il corso post diploma collocato nel cuore di Veronamercato. Inaugurato nel 2024, nel 2025 ha già ottenuto il doppio degli iscritti. Un collegamento diretto con il mercato, con un laboratorio per le analisi dei prodotti, pensato per avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Grande è l’impegno anche verso il sociale, con attività come «I 5 colori del benessere», «Rebus – rete solidale» e «Dammi un 5 – Veronamercato per lo sport».