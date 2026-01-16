A Verona un incontro su imprese e marketing territoriale verso Milano Cortina 2026

Prosegue il calendario di UniVerso i Giochi di Milano Cortina 2026, il ciclo di incontri promosso dall’Università di Verona in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali.

Giovedì 29 gennaio, alle 16:30, nella Sala Industria della Camera di Commercio di Verona (corso Porta Nuova 96), è in programma l’incontro “Il valore delle collaborazioni con le imprese e del marketing territoriale”, che vede referente di ateneo Barbara Gaudenzi, presidente del corso di laurea magistrale in Management delle attività sportive innovative e sostenibili.

L’appuntamento, co-organizzato con la Camera di Commercio di Verona, approfondisce il ruolo strategico delle sinergie tra grandi eventi sportivi e sistema produttivo, con particolare attenzione alle opportunità offerte da Milano Cortina 2026 in termini di sviluppo economico, valorizzazione del territorio e competitività delle imprese. Attraverso contributi istituzionali ed esperienze concrete, si analizzerà come partnership, sponsorship e collaborazioni pubblico-private possano trasformare i Giochi in un volano di crescita duratura per il territorio e la Regione.

L’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali di Paolo Arena, presidente della Camera di Commercio di Verona e di Giovanni De Manzoni, prorettore di ateneo. A moderare gli interventi sarà Federico Schena, presidente della Commissione Giochi olimpici di ateneo.

Il confronto prenderà avvio con l’intervento di Stefano Sisto, della direzione Turismo e Marketing territoriale della Regione Veneto, che approfondirà il tema della valutazione degli impatti di un grande evento sul territorio e sulla Regione, con particolare riferimento alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Seguirà l’intervento di Eleudomia Terragni, presidente dell’ordine dei Dottori commercialisti di Verona, dedicato al ruolo della sponsorship dei grandi eventi come leva strategica per le imprese. Spazio poi alle esperienze concrete di collaborazione tra mondo produttivo e grandi manifestazioni sportive, con Roberto Schiavello, direttore amministrativo del Consorzio Grana Padano, che racconterà il coinvolgimento del Consorzio nell’evento olimpico, e con Salvatore Moria, direttore commerciale di Riello UPS, che illustrerà l’esperienza dell’azienda negli eventi sportivi.

L’incontro si inserisce nel percorso multidisciplinare di UniVerso i Giochi, che accompagna la città verso l’appuntamento olimpico intrecciando sport, cultura, economia e società.

