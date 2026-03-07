Marzo donna: BCC Veneta sostiene salute e imprenditoria

BCC Veneta lancia “Un mese d…”, un programma di iniziative concrete dedicate alle donne per tutto il mese di marzo. Il piano d’azione punta a sostenere la salute, l’imprenditoria femminile e la conciliazione tra vita e lavoro. La testimonial scelta per il 2026 è la veronese Alexandrina Mihai, campionessa europea under 23 di marcia.

La tutela della salute è il punto di partenza del progetto. Attraverso l’ente del terzo settore “Veneta con Te ETS”, la banca ha stanziato un fondo di 15mila euro. Questa somma servirà a garantire a 150 associate un rimborso fino a 100 euro per check-up senologici.

Per le nuove clienti che diventeranno socie della BCC nel mese di marzo, è previsto inoltre il rimborso della quota di iscrizione per il primo anno all’ente del terzo settore.

Agevolazioni bancarie e credito

Sul fronte finanziario, l’istituto ha presentato il pacchetto commerciale “ForWE”. Le nuove clienti potranno usufruire di un conto corrente a canone gratuito per i primi due anni. Sono previsti incentivi anche per la previdenza: un cashback di 100 euro per chi trasferisce il proprio TFR o un fondo pensione integrativo.

Per chi intende acquistare casa, BCC Veneta offre l’istruttoria gratuita sui mutui prima casa per le domande presentate a marzo. Le imprese a maggioranza femminile e le libere professioniste possono inoltre accedere al “Plafond Imprenditoria Femminile”, uno strumento mirato a facilitare lo sviluppo aziendale.

Sostegno alla maternità

BCC Veneta ha aderito al “Codice per le imprese in favore della maternità”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’obiettivo dichiarato è garantire che la maternità non ostacoli la crescita professionale.

«Il nostro obiettivo è chiaro» sottolinea Andrea Bologna, Direttore generale di BCC Veneta. «Vogliamo far sì che la maternità non rappresenti mai un ostacolo alla carriera. L’impegno della Banca si traduce in azioni concrete per il sostegno alla continuità di carriera con percorsi che tutelano la crescita professionale delle lavoratrici madri».

Il presidente dell’istituto, Flavio Piva, ha spiegato che con questo sistema di interventi la banca «conferma la propria vocazione di banca di territorio». Secondo Piva, l’istituto «investe attivamente nel capitale umano e sociale della comunità, promuovendo una cultura dell’equità e della cura».

