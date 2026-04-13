Qavum, il design veronese conquista il Vinitaly: premio speciale per Quintarelli Pietre e Marmi

Verona torna protagonista al Vinitaly anche sul fronte del design e della comunicazione, grazie al progetto “Qavum”, che si è aggiudicato il premio speciale “Best Use of Paper” ai Vinitaly Design Award 2026. Un riconoscimento di rilievo per Quintarelli Pietre e Marmi, storica realtà della Lessinia, che conferma come il legame tra impresa e territorio possa tradursi in innovazione e identità distintiva.

Il progetto, sviluppato dall’agenzia Advision, nasce come distilled gin pensato per diventare un corporate gift destinato a clienti e partner, ma si configura fin da subito come qualcosa di più: un vero e proprio progetto culturale, capace di raccontare la storia e i valori dell’azienda attraverso il linguaggio del design.

Alla base di “Qavum” c’è infatti una visione che unisce tradizione e contemporaneità, materia e narrazione. Il nome stesso rappresenta questa sintesi: fusione tra “cava” e “Quintarelli”, richiama l’origine lapidea dell’azienda e il passaggio generazionale che ne guida l’evoluzione. Un concetto che si riflette anche nell’etichetta, dove la carta diventa elemento centrale, trasformandosi da semplice supporto grafico a esperienza materica capace di evocare la stratificazione della pietra.

Il riconoscimento ottenuto ai Vinitaly Design Award premia proprio questa capacità di utilizzare il materiale cartaceo come strumento narrativo, valorizzando il connubio tra tecnica, estetica e storytelling. Un approccio che si inserisce in una tendenza sempre più rilevante per le imprese: comunicare identità e valori attraverso ogni dettaglio del prodotto.

Coerente con questa visione è anche la scelta del gin, realizzato in collaborazione con un produttore locale della Lessinia. Le botaniche selezionate – tra cui castagna, sorbo, gemme di pino e fiori di sambuco – contribuiscono a costruire un racconto autentico, profondamente radicato nel territorio veronese e capace di rafforzare il legame tra prodotto e origine.

“Qavum” diventa così un esempio concreto di come il design possa trasformarsi in leva strategica per l’impresa, andando oltre la funzione estetica per diventare strumento di valorizzazione culturale e territoriale. Un progetto che dimostra come anche settori tradizionali, come quello della pietra naturale, possano innovarsi attraverso linguaggi contemporanei e aprirsi a nuove forme di comunicazione.

Il premio rappresenta infine un segnale importante per il sistema economico locale: Verona e la Lessinia continuano a esprimere eccellenze capaci di competere su palcoscenici internazionali, integrando artigianalità, creatività e visione imprenditoriale in progetti ad alto valore aggiunto.

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