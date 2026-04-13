Scuola per l’Imprenditoria: 200 partecipanti al lancio del programma 2026

Scuola per l’Imprenditoria: 200 partecipanti al lancio del programma 2026di Matteo Scolari
Verona conferma la propria vocazione a laboratorio di crescita imprenditoriale con il successo dell’evento di presentazione della Scuola per l’Imprenditoria, che mercoledì 15 aprile al Ristorante Boscomantico ha coinvolto quasi 200 giovani imprenditori e professionisti, interessati a conoscere il programma formativo 2026, intitolato “Leader visionari – fare impresa iniziando da se stessi” .
Fin dalle prime fasi, l’incontro ha rispecchiato pienamente lo spirito dell’iniziativa, mettendo al centro relazioni, confronto e costruzione di reti professionali. Tra i momenti più apprezzati, lo speed date tra imprenditori, che ha registrato un’ampia partecipazione e si è confermato come uno degli strumenti più efficaci per favorire connessioni rapide e concrete all’interno del sistema economico locale.
La Scuola per l’Imprenditoria si svilupperà attraverso cinque giornate di formazione esperienziale, in programma dal 15 maggio al 25 novembre, con l’obiettivo di rafforzare competenze manageriali e imprenditoriali e, allo stesso tempo, consolidare il networking tra i protagonisti dell’economia veronese.
Il percorso formativo sarà articolato in cinque appuntamenti tematici che toccheranno aspetti chiave della crescita professionale e personale: dalla comunicazione del leader consapevole, alla valorizzazione dei talenti e del lavoro di squadra, passando per la capacità decisionale e la visione strategica, fino alle visite aziendali come momento di contaminazione e apprendimento diretto, per concludersi con interventi ispirazionali di alto profilo.
A rendere ancora più significativo il progetto è la sua natura corale: la Scuola è infatti promossa dalle principali associazioni datoriali e dagli ordini professionali di Verona, segno di una volontà condivisa di investire sulle nuove generazioni e di rafforzare la competitività del territorio attraverso collaborazione, innovazione e formazione continua.
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