Scuola per l’Imprenditoria: 200 partecipanti al lancio del programma 2026

Verona conferma la propria vocazione a laboratorio di crescita imprenditoriale con il successo dell’evento di presentazione della Scuola per l’Imprenditoria, che mercoledì 15 aprile al Ristorante Boscomantico ha coinvolto quasi 200 giovani imprenditori e professionisti, interessati a conoscere il programma formativo 2026, intitolato “Leader visionari – fare impresa iniziando da se stessi” .

Fin dalle prime fasi, l’incontro ha rispecchiato pienamente lo spirito dell’iniziativa, mettendo al centro relazioni, confronto e costruzione di reti professionali. Tra i momenti più apprezzati, lo speed date tra imprenditori, che ha registrato un’ampia partecipazione e si è confermato come uno degli strumenti più efficaci per favorire connessioni rapide e concrete all’interno del sistema economico locale.

I presidenti Giovani delle associazioni datoriali e dagli ordini professionali promotori.

La Scuola per l’Imprenditoria si svilupperà attraverso cinque giornate di formazione esperienziale, in programma dal 15 maggio al 25 novembre, con l’obiettivo di rafforzare competenze manageriali e imprenditoriali e, allo stesso tempo, consolidare il networking tra i protagonisti dell’economia veronese.

Il percorso formativo sarà articolato in cinque appuntamenti tematici che toccheranno aspetti chiave della crescita professionale e personale: dalla comunicazione del leader consapevole, alla valorizzazione dei talenti e del lavoro di squadra, passando per la capacità decisionale e la visione strategica, fino alle visite aziendali come momento di contaminazione e apprendimento diretto, per concludersi con interventi ispirazionali di alto profilo.

A rendere ancora più significativo il progetto è la sua natura corale: la Scuola è infatti promossa dalle principali associazioni datoriali e dagli ordini professionali di Verona, segno di una volontà condivisa di investire sulle nuove generazioni e di rafforzare la competitività del territorio attraverso collaborazione, innovazione e formazione continua.

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