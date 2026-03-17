BCC Veneta investe sui giovani: 533 borse di studio, anche per studenti veronesi

BCC Veneta rinnova il proprio impegno a favore del territorio e delle nuove generazioni, premiando anche numerosi studenti veronesi con un importante investimento nel capitale umano. Sono infatti 533 le borse di studio assegnate nell’ultima edizione dell’iniziativa, per un valore complessivo di 167mila euro, confermando una tradizione che supera le 25 edizioni e coinvolge l’intero bacino operativo della banca, compresa la provincia di Verona .

La cerimonia, ospitata al Teatro Verdi di Padova, ha riunito centinaia di giovani e famiglie in un momento che va oltre il semplice riconoscimento economico, configurandosi come un investimento strategico nella crescita culturale e professionale del territorio veneto.

Nel corso dell’evento, che ha visto anche la partecipazione di Aurora Ramazzotti in un dialogo con i giovani sul tema delle aspettative e della crescita personale, è emersa con forza la volontà della banca di costruire un rapporto continuativo con le nuove generazioni.

Le borse di studio hanno premiato studenti lungo tutto il percorso formativo: dalle scuole medie fino alla laurea magistrale, includendo anche diplomati ITS e riconoscimenti aggiuntivi per chi ha ottenuto il massimo dei voti o si è distinto per impegno sociale. Un approccio che evidenzia la volontà di accompagnare i giovani in tutte le fasi del loro percorso educativo.

«I premi allo studio hanno superato la venticinquesima edizione e rappresentano per noi un appuntamento fondamentale. Non sono un’iniziativa per i giovani, ma un’iniziativa con i giovani. Mai come oggi le differenze tra generazioni in termini di strumenti, competenze e linguaggi sono così evidenti. Ma proprio per questo, mettendo insieme abilità diverse, possiamo realizzare qualcosa di straordinario», ha sottolineato il presidente Flavio Piva.

Flavio Piva, presidente BCC Veneta.

«Siamo una banca di persone: 740 collaboratori, di cui 84 con meno di 30 anni, oltre il 10% della nostra forza lavoro. Alcuni di questi giovani erano, pochi anni fa, proprio tra i premiati come voi oggi», ha evidenziato il direttore generale Andrea Bologna , sottolineando la connessione tra merito, formazione e opportunità professionali.

BCC Veneta, presente con 93 filiali in 252 comuni, tra cui anche il territorio veronese, rafforza così il proprio ruolo di banca di comunità, capace di sostenere concretamente i giovani e di contribuire allo sviluppo economico locale. Un investimento che guarda al futuro, valorizzando competenze e talento come leve fondamentali per la crescita del Veneto.

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