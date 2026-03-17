Banco BPM rafforza la governance: Antonia Cosenz nominata Chief Governance Officer

Banco BPM rafforza il proprio assetto organizzativo e punta sulla governance con la nomina di Antonia Cosenz a Chief Governance Officer, una nuova figura apicale pensata per presidiare in modo integrato le funzioni chiave del gruppo bancario.

La decisione è stata assunta dal Consiglio di amministrazione riunitosi sotto la presidenza di Massimo Tononi, con decorrenza immediata. La nuova posizione risponde all’esigenza di rafforzare il coordinamento delle attività di corporate governance, legali e regolatorie in un contesto bancario sempre più articolato e soggetto a evoluzioni normative .

Con il nuovo incarico, Cosenz assumerà la responsabilità della funzione Group Corporate Affairs, che comprende la gestione della segreteria societaria, la consulenza societaria di gruppo, gli affari generali, il monitoraggio normativo e la gestione dei reclami. Contestualmente, manterrà il coordinamento dell’area legale del gruppo, inclusi contenzioso, finanza legale e rapporti con le Autorità di vigilanza .

La nuova struttura organizzativa prevede un riporto diretto all’amministratore delegato e si allinea ai modelli adottati dai principali gruppi bancari internazionali, dove le funzioni di governance assumono un ruolo sempre più centrale nei processi decisionali.

Antonia Cosenz vanta una lunga esperienza nel settore: dal 2017, anno di nascita del gruppo Banco BPM, ricopre il ruolo di responsabile legale e regulatory affairs, guidando un team di oltre 200 professionisti e partecipando ai consigli di amministrazione di diverse società del gruppo. In precedenza ha operato in un primario studio legale, specializzandosi in diritto societario e mercati dei capitali .

L’introduzione della figura di Chief Governance Officer rappresenta quindi un passaggio strategico per Banco BPM, volto a rafforzare il presidio su compliance, governance e gestione dei rischi, elementi sempre più rilevanti per la competitività del settore bancario e per la fiducia degli investitori.

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