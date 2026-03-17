Leadership femminile, una veronese porta il tema in Senato a Roma

C’è anche Verona al centro del dibattito nazionale sulla leadership femminile e sul futuro dell’impresa. Il prossimo 31 marzo, infatti, il Senato della Repubblica ospiterà a Palazzo Giustiniani l’incontro “Il coraggio di cambiare narrazione. Leadership femminile, imprenditoria e il potere delle relazioni per ripensare il futuro”, un appuntamento che nasce da un progetto ideato da una professionista veronese.

A promuovere l’iniziativa è Daniela Ballarini, esperta di relazioni pubbliche e presidente dell’associazione culturale PercorsiCoerenti, da anni impegnata nel costruire connessioni tra cultura, imprese e territorio. L’evento si svolgerà su iniziativa del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, portando così a livello istituzionale un tema sempre più centrale anche per l’economia.

«Il mondo imprenditoriale sta vivendo una trasformazione profonda – spiega Daniela Ballarini – e sempre più spesso sono le donne a portare una visione capace di coniugare innovazione, responsabilità sociale e costruzione di relazioni».

Al centro dell’incontro ci sarà proprio il contributo femminile nella ridefinizione dei modelli di leadership e di impresa, con un focus su approcci in cui relazioni, responsabilità e visione strategica diventano leve di sviluppo economico e sociale.

Il confronto, moderato da Daniela Bianchi, segretaria generale FERPI, vedrà la partecipazione di imprenditrici protagoniste del panorama nazionale, tra cui Ketty Panni e Ombretta Zulian della Fondazione Relazionésimo Ets, Renata Pelati, CEO di Gerard’s Cosmetic Culture, Alessia Panizza, CEO di K Project – Kyminasi Technology, e Laura Vantini, fondatrice dello Sporting Club Arbizzano, realtà radicata nel territorio veronese.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso culturale avviato da PercorsiCoerenti, con l’obiettivo di promuovere un dialogo strutturato tra istituzioni, imprese e società civile su temi chiave per lo sviluppo economico. In questo contesto, Verona si conferma non solo come territorio produttivo, ma anche come laboratorio di idee e visioni capaci di incidere nel dibattito nazionale.