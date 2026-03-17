Confesercenti Verona: confermato Paolo Bissoli alla Presidenza

L’Assemblea Elettiva di Confesercenti Verona, presso la nuova sede di Via Antonio Meucci 6, ha riconfermato Paolo Bissoli alla Presidenza provinciale. Una scelta unanime che arriva in un momento delicato per il territorio: tra il 2012 e il 2025 la città ha perso 681 negozi, pari a un calo del 32,5% del commercio al dettaglio, con una contrazione più marcata nei quartieri (-30,3%) e significativa anche nel centro storico (-25,5%).

Accanto al Presidente, l’Assemblea ha eletto la nuova Presidenza Provinciale, la Giunta, il Vicepresidente Fabio Ferrari e i Presidenti delle categorie ANVA Gianluca Luparelli, FIEPET Simone Vesentini, e ASSOVIAGGI Paola Reppele. Tra le novità più rilevanti, la nomina di Marianna Cordioli, già consigliera della CCIAA, come Vice Direttrice, a supporto del Direttore Generale Alessandro Torluccio, figura centrale nello sviluppo delle relazioni territoriali e interregionali.

La nuova Direzione lavorerà su progetti strategici: sede tecnologica, spazi coworking per start-up e imprese estere in città per le fiere, conversione della vecchia sede in studentato universitario e rete dei Confesercenti Partner per portare i servizi dell’associazione dentro studi professionali e consulenti del territorio.

Durante l’Assemblea sono stati consegnati gli Attestati di Storia d’Impresa a Lauretta Zulian e Roberto Benzon in quanto imprese da oltre quarant’anni, e gli Attestati di Riconoscenza a Elio Aganetto, Tiziano Fasoli, Lino Signoretto e Rudi Zaglio per il loro supporto alle categorie.

«In un momento in cui i territori rischiano di svuotarsi, le imprese restano il primo presidio sociale ed economico. La fiducia ricevuta ci permette di continuare un percorso di rinnovamento e presenza capillare» ha spiegato il Presidente Paolo Bissoli.

«Il calo dei negozi a Verona impone risposte rapide e concrete – ha detto Fabio Ferrari, Vicepresidente –. La nuova squadra nasce per essere più vicina alle imprese e ai quartieri, ma con una visione su tutti i 98 comuni della provincia scaligera».

«La Vice Direzione e la squadra dedicata al progetto rafforza una struttura che sta crescendo. Servono competenze economiche e capacità progettuale per affrontare le sfide del territorio» ha detto il Direttore Alessandro Torluccio.

«Ringrazio per questa nomina, lavorerò sul potenziamento dei servizi e sui nuovi progetti: sede tecnologica, coworking, studentato e rete dei Confesercenti Partner. Vogliamo un’associazione moderna e utile alle imprese» ha concluso Marianna Cordioli, Vice Direttrice.

