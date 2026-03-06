Bcc Valpolicella Benaco, premiati cinque progetti con il bando “Eureka!”

Si è conclusa la prima edizione del bando “Eureka!” promosso da Bcc Valpolicella Benaco, iniziativa nata per sostenere progetti di crescita economica e sociale del territorio ispirati ai principi dell’ecologia integrale e agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’istituto di credito ha messo a disposizione 50mila euro complessivi, assegnando cinque contributi da 10mila euro ciascuno ai progetti ritenuti più meritevoli tra le 14 candidature presentate. Eureka! – comunicato

Le iniziative selezionate affrontano temi come educazione ambientale, economia circolare, partecipazione civica e rigenerazione sociale, con l’obiettivo di generare ricadute positive per la comunità e promuovere nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

«Siamo molto soddisfatti dell’esito del primo bando Eureka! promosso dalla nostra banca – ha dichiarato il vicepresidente Matteo Piancastelli –. La riuscita di questa prima edizione e il valore dei progetti presentati dimostrano l’impegno delle associazioni e la forza che porta in sé il nostro territorio».

«Siamo orgogliosi di aver dato questo contributo a iniziative che miglioreranno il tessuto sociale della comunità e di essere stati la prima banca a inserire tra gli obiettivi di un bando i principi dell’ecologia integrale, richiamati nell’enciclica Laudato Sì, che invita a costruire una nuova fratellanza».

Matteo Piancastelli, vicepresidente BCC Valpolicella Benaco Banca.

Tra i progetti premiati figura “OpenLab – Un luogo dove crescere, incontrarsi e partecipare”, presentato dalla Cooperativa Sociale Hermete, che punta a creare in Valpolicella uno spazio aperto e multifunzionale dedicato ai giovani, pensato per favorire relazioni, partecipazione culturale e cittadinanza attiva.

L’Associazione D-Hub ha invece ottenuto il contributo con “Passaparola Civico. Percorsi di cittadinanza attiva e costruzione di comunità”, iniziativa che prevede la realizzazione di una edicola sociale in Piazza Santa Toscana a Verona, destinata a valorizzare le attività del quartiere, la rete associativa e il tessuto commerciale di prossimità.

Il progetto “Da Spreco a Risorsa – Dare nuova vita al cibo”, presentato dall’Associazione Caritauri, mira al recupero delle eccedenze alimentari provenienti dalla grande distribuzione, dalla ristorazione organizzata e dalle aziende agroalimentari, con particolare attenzione agli alimenti deperibili che rappresentano la quota maggiore dello spreco alimentare.

Tra le iniziative selezionate anche “Radici che crescono”, progetto della Cooperativa Sociale Filocontinuo, che propone un percorso formativo rivolto a persone adulte con disabilità per sviluppare competenze lavorative nell’ambito di un’azienda agricola.

Infine, il progetto “La via della Contessa”, promosso dai Salesiani Don Bosco Bardolino, prevede un percorso immersivo nella natura dedicato a bambini, ragazzi e adulti, con attività didattiche legate alla scoperta della flora e della fauna locali, oltre alla realizzazione di spazi educativi come apiario, serra e orti.

Per Bcc Valpolicella Benaco il bando rappresenta anche uno strumento per rafforzare il legame con il territorio. «Essere banca di comunità significa prendersi cura delle realtà locali e valorizzare il ruolo delle associazioni, che generano valore sociale e sostengono le istituzioni nella costruzione di relazioni e coesione» conclude Piancastelli.

Proprio per consolidare questo percorso, l’istituto ha già annunciato l’intenzione di lanciare una nuova edizione del bando in primavera, con l’obiettivo di sostenere in modo sempre più concreto le iniziative che contribuiscono allo sviluppo sociale, ambientale ed economico delle comunità locali.

