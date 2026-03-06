Confindustria Veneto, Tiziana Recchia eletta vicepresidente regionale della Piccola Industria

Nuovo incarico istituzionale per Tiziana Recchia, presidente del Comitato provinciale Piccola Industria di Confindustria Verona, eletta vicepresidente del Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria Veneto per il quadriennio 2026-2030.

La nomina è arrivata nel corso della riunione del Comitato regionale svoltasi ieri sera nella sede di Confindustria Verona, guidata dalla nuova presidente Nicole Raffaella Tassotti, eletta lo scorso 4 febbraio.

Durante l’incontro, dedicato al confronto sull’attuale scenario economico e sulle prospettive delle piccole e medie imprese del territorio, è stato espresso anche un riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi anni da Recchia nella rappresentanza delle PMI e nella diffusione della cultura d’impresa.

Il comitato regionale ha quindi deciso all’unanimità di affidarle il ruolo di vicepresidente, rafforzando la presenza del territorio veronese nella governance regionale della Piccola Industria.

Nel corso della stessa riunione è arrivata anche un’altra designazione di rilievo: il Consiglio ha indicato, sempre all’unanimità, Tiziana Recchia e Alessandro De Faveri, presidente della Piccola Industria di Belluno, come componenti del Consiglio Centrale Piccola Industria di Confindustria nazionale, incarico che ricopriranno fino al 2029.

«Ringrazio i colleghi per la stima e la fiducia. È per me un onore rappresentare Confindustria sia a livello regionale che nazionale», ha commentato Recchia. «Cercherò di svolgere questi incarichi con la responsabilità dovuta e portando avanti le istanze delle aziende PMI».

