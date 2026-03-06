Confapi Verona, Ravetto entra nella giunta nazionale di Unionservizi

Nuovo incarico nazionale per Manfredi Ravetto, presidente di Confapi Industria & Impresa Verona, entrato a far parte della Giunta nazionale di Unionservizi-Confapi. La nomina è arrivata in occasione dell’assemblea della categoria che si è svolta lunedì a Roma.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre eletto presidente nazionale di Unionservizi Raffaele Marrone, esponente di Confapi Napoli, al quale Ravetto ha rivolto le proprie congratulazioni per il nuovo incarico.

«Sono molto entusiasta di dare il mio contributo e rappresentare a livello nazionale di categoria-servizi la nostra Confapi Industria & Impresa Verona, proprio nell’anno in cui ricorre il suo decennale dalla costituzione avvenuta nel 2016», ha dichiarato Ravetto. «Parecchio lavoro è stato fatto ed altrettanto ne abbiamo ancora davanti a noi in un momento certamente non facile per l’economia: è in questi frangenti che le unioni di categoria si rivelano un prezioso supporto alle imprese».

L’ingresso nella giunta nazionale rafforza dunque la presenza del territorio veronese all’interno della rappresentanza nazionale delle imprese dei servizi aderenti al sistema Confapi, in una fase economica caratterizzata da trasformazioni del mercato e nuove sfide per il sistema produttivo.

