Agricoltura veronese: in arrivo 1,4 milioni di euro di risarcimenti

In arrivo per gli agricoltori veronesi oltre 1,4 milioni di euro di contribuzione pubblica il cui incasso è avvenuto a fine dicembre 2025, al termine di un lungo iter amministrativo. Sono 455 le aziende agricole scaligere che hanno aderito ad Agrifondo Mutualistico Veneto interessate dai risarcimenti ancora da erogare per un importo complessivo di 1,4 milioni di euro. Dei contributi spettanti agli associati 425mila euro sono già stati anticipati nelle annate interessate, mentre € 1.400.000 euro restano da liquidare e verranno accreditati sui conti correnti dei soci non appena completata la fase burocratica.

Agrifondo Mutualistico è lo strumento mutualistico avviato nel 2010 per volontà dei Consorzi di Difesa del Veneto e del Friuli Venezia Giulia per dare risposte concrete ai soci laddove le coperture assicurative non riescono a intervenire. Per l’agricoltura del Nord Est, Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli Venezia Giulia ha incassato a dicembre oltre dieci milioni di euro di compensazioni.

Il presidente di CODIVE, Davide Ronca, esprime soddisfazione per un risultato atteso da tempo: «La percentuale media di liquidazione dei contributi si attesta al 69%, un valore molto vicino al 70% massimo consentito, a conferma dell’efficacia del percorso intrapreso. Il risultato è frutto del lavoro congiunto tra CODIVE Verona, Condifesa Veneto Est, Condifesa Treviso Vicenza Belluno e Condifesa Friuli Venezia Giulia, che ha permesso di sviluppare uno dei primi strumenti in Europa in grado di affiancare il sistema assicurativo tradizionale, riconoscendo danni non coperti dalle polizze assicurative, che altrimenti sarebbero rimasti integralmente a carico delle aziende agricole».

«Questo è uno dei compiti che i Condifesa svolgono quotidianamente a tutela dei propri soci – conclude Ronca – e CODIVE, presente nel territorio veronese dal 1972 con oltre 9.500 soci, è pienamente consapevole della responsabilità che questo ruolo comporta».

I danni risarciti riguardano eventi che hanno causato danni dal 2019 al 2023 alle aziende agricole socie principalmente per il territorio veronese per fitopatie uva da vino per un importo a saldo di 1.386.000 euro e seminativi per 15mila euro.

Il risultato raggiunto è frutto di un lavoro pluriennale e di una collaborazione ampia. Agrifondo rivolge un ringraziamento alle Organizzazioni professionali agricole, in particolare Coldiretti, Confagricoltura e CIA, per il supporto costante nel costruire adesione, consapevolezza e fiducia verso uno strumento che richiede partecipazione e visione di sistema.

