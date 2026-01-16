Divertirsi in moto… Anche con l’elettrico si può!

È partito oggi a Verona il Motor Bike Expo, vetrina internazionale delle due ruote dove, tra special e modelli estremi, c’è anche uno spazio dedicato all’elettrico. Una presenza ancora di nicchia, ma che racconta un cambio di passo nel modo di vivere la moto.

«L’elettrico sta spopolando in tutto il mondo – spiega Nico D’Achille di Neon Motorsports – e oggi il divertimento passa anche da qui». Moto semplici, con meno componenti e quindi più facili da usare e mantenere: «L’unica cosa fondamentale è ricordarsi la spina», sorride.

Casco, tuta e via: su strada, in terra, per grandi e piccoli. «È un mezzo inclusivo, adatto a chi vuole iniziare e a chi cerca nuove sensazioni», aggiunge D’Achille, convinto che nei prossimi anni l’elettrico possa coprire una quota significativa del mercato.