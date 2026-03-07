Al via “RIGENERA”: cinque serate per immaginare il futuro del territorio

Quale futuro vogliamo generare, qui e ora? Da questa domanda nasce “RIGENERA – il viaggio”, il nuovo ciclo di eventi ideato e organizzato da Fondazione Cariverona per aprire uno spazio di confronto pubblico sui grandi cambiamenti che riguardano territori e comunità.

Il percorso prevede cinque appuntamenti tra marzo e novembre 2026, curati dal giornalista e conduttore televisivo Emilio Casalini, che guiderà conversazioni, incontri e racconti dedicati a cinque temi centrali: Ambiente, Giovani, Comunità, Cultura e Futuro. L’obiettivo è trasformare le sfide contemporanee in occasioni di riflessione e azione concreta per lo sviluppo dei territori.

«Viviamo un’epoca in cui l’ansia del futuro rischia di trasformarsi in rassegnazione. Noi vogliamo fare l’opposto: aprire luoghi e conversazioni che rimettono in circolo fiducia, intelligenza collettiva, possibilità», dichiara Bruno Giordano, presidente di Fondazione Cariverona. «Rigenerare, per noi, significa smettere di guardare i problemi come se fossero inevitabili e iniziare a chiederci che cosa può cambiare davvero, qui, adesso: nelle scelte che facciamo come istituzioni, nelle città che abitiamo, nel modo in cui teniamo insieme le persone. Con RIGENERA – il viaggio vogliamo portare questa domanda fuori dai documenti della Fondazione e dentro la vita quotidiana, con linguaggi nuovi e accessibili e ospiti capaci di accendere passione e speranza per il futuro».

La prima tappa del ciclo è dedicata al tema “Ambiente – La forza delle relazioni”. L’incontro inaugurale si terrà giovedì 19 marzo alle ore 18.30, con welcome coffee alle 18.00, nella sede della Fondazione Cariverona in via A. Forti 3A a Verona. Protagonista della serata sarà Telmo Pievani, evoluzionista e filosofo della scienza, che dialogherà con Emilio Casalini per riflettere sui legami tra ecosistemi, comunità e responsabilità umana.

«In Italia esistono moltissimi esempi di cambiamento: progetti in cui la rinascita dei luoghi in cui viviamo prende forma attraverso una visione diversa, in cui l’ambiente diventa un alleato per vivere meglio», commenta Emilio Casalini. «Con Telmo Pievani faremo un viaggio per capire come rendere possibile tutto questo anche nei nostri territori. Perché si può fare».

Dopo l’appuntamento inaugurale, il ciclo proseguirà affrontando altri temi chiave: le opportunità e le sfide per i giovani, la tenuta dei legami sociali e dei servizi nelle comunità, il ruolo della cultura come bene comune e, infine, una riflessione sul futuro e sull’Italia che si vuole costruire nei prossimi anni.

I primi quattro incontri si svolgeranno nella sede della Fondazione Cariverona, mentre l’evento conclusivo si terrà al Teatro Ristori di Verona e coinciderà con la presentazione del Documento di programmazione annuale 2027.

La serata del 19 marzo prevede un dialogo guidato tra gli ospiti e momenti di confronto con il pubblico. La partecipazione è gratuita con registrazione su Eventbrite: i circa 80 posti disponibili sono andati esauriti in poche ore, ma è possibile iscriversi alla lista d’attesa.

I contenuti degli incontri saranno inoltre disponibili online attraverso un vodcast, un podcast video che racconterà il percorso e ne estenderà la fruizione anche in digitale.

