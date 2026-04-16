Geopolitica e industria, a Verona il confronto su come gestire la discontinuità globale

Lo scenario internazionale appare sempre più instabile, segnato da tensioni geopolitiche, volatilità energetica e trasformazioni profonde dei modelli economici. Giovedì 23 aprile, l’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia promuove un incontro dedicato alla capacità di interpretare e governare il cambiamento, elemento ormai centrale per imprese, professionisti e sistema Paese.

Il convegno, dal titolo «Gestire la discontinuità. Dialogo futurizzante tra imprenditore e professore», si terrà dalle 17.30 alle 19.30 presso l’Auditorium dell’Ordine in via Santa Teresa. L’appuntamento prende spunto dall’omonimo volume e si inserisce nell’ambito dell’assemblea pubblica dell’Ordine, offrendo un’occasione di confronto tra mondo accademico e imprenditoriale su temi di forte attualità.

L’economista Carlo Pelanda.

Protagonisti del dialogo saranno Giordano Riello, imprenditore e fondatore di Nplus oltre che membro del board di Aermec S.p.A., e Carlo Pelanda, economista e politologo. A moderare l’incontro sarà il giornalista Lucio Salgaro, mentre l’apertura dei lavori sarà affidata al presidente dell’Ordine, Matteo Limoni.

Al centro del confronto le grandi discontinuità che stanno ridefinendo gli equilibri globali: dalla geopolitica economica alla transizione ambientale, passando per la rivoluzione tecnologica, il rapporto tra industria e finanza e la trasformazione del modello economico italiano. Temi che impattano direttamente anche sul tessuto produttivo veneto e veronese, chiamato a confrontarsi con mercati sempre più complessi e interconnessi.

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